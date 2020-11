Schleizer Einkaufsmarkt muss coronabedingt schließen

Zwei Schulklassen der freien Montessori-Schule in Bad Lobenstein wurden nach dem Positivbefund einer Lehrkraft in Quarantäne geschickt.

Die Corona-Pandemie greift im Saale-Orla-Kreis weiter an vielen Stellen um sich. Allein zum Dienstag wurden zehn neue Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 gemeldet, von denen sich nach bisherigen Erkenntnissen nur zwei als klare Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen zuordnen lassen. Demnach seien in den Einzugsbereichen der Stadt Tanna, Neustadt und der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte jeweils zwei neue Infektionen registriert. Jeweils eine registrierte Neuinfektion gab es in den Einzugsgebieten von Hirschberg, Remptendorf, Schleiz und Triptis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog