Schleizer Schüler sprechen mit KZ-Überlebender

Per Videocall erzählte Éva Fahidi-Pusztai den Schülern des Schleizer Dr.-Konrad-Duden-Gymnasiums über ihre Erlebnisse im KZ Auschwitz.

Schleiz. Schüler des Schleizer Dr.-Konrad-Duden-Gymnasiums sprechen mit Holocaust-Überlebender per Livestream.

Im Rahmen der Achava-Festspiele Thüringen sprachen am Donnerstagvormittag Schüler des Schleizer Dr.-Konrad-Duden-Gymnasiums mit der Holocaust-Überlebenden Éva Fahidi-Pusztai. Die 95-Jährige war zwar nicht persönlich in die Kreisstadt gereist, aber die moderne Technik machte es möglich, dass die Jugendlichen ihr per Livestream Fragen über das Konzentrationslager Auschwitz und ihr Leben stellen konnten.