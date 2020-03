Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schließungen betreffen jetzt auch die Fahrschulen

In den Eltern-Kind-Kurkliniken des Saale-Orla-Kreises sind bis auf Weiteres keine Neuaufnahmen möglich. Betroffen sind davon die Mutter-Kind-Klinik „Regenbogenland“ in Lückenmühle und die Kurklinik „Saaleperle“ in Ziegenrück. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Damit wird einer neuen Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung gefolgt, teilt das Landratsamt Saale-Orla mit. Das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie hat mit sofortiger Wirkung bisherige Regelungen verschärft. Demnach sind neben Touristinformationen nunmehr auch Fahrschulen und Nagelstudios von der Schließung betroffen. Ebenso sind alle Reisebusveranstaltungen bis auf Weiteres untersagt. „Ambulante Betriebe und Angebote des Gesundheitswesens – sprich Physio- und Ergotherapien, medizinische Fußpflege und ähnliches – sind nur zulässig, wenn eine medizinische Notwendigkeit durch ein ärztliches oder zahnärztliches Attest nachgewiesen werden kann“, heißt es weiter. Bei Ausnahmen ist Befragung Pflicht In Bezug auf Veranstaltungen, Versammlungen und anderweitige Zusammenkünfte beinhaltet die neue Verordnung einzelne Konkretisierungen. Das Abhalten von Sitzungen der Gemeinden, des Landkreises sowie dessen Verbänden ist ausschließlich in besonders dringlichen Fällen erlaubt. „Bei jeder als Ausnahme geregelten Veranstaltung und Versammlung müssen alle Teilnehmer befragt werden, ob sie sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer mit dem Virus infizierten Person hatten“, verweist die Kreisverwaltung auf entsprechende Vorgaben. Diese Angaben müssen dokumentiert und für vier Wochen aufbewahrt werden.