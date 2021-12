Sechs Linden am Verwaltungsgelände des Landratsamtes in Schleiz sollen noch dieses Jahr gefällt werden.

Sechs Linden werden am Landratsamt in Schleiz gefällt

Schleiz Aktion wird mit Verkehrssicherungspflicht begründet. Im kommenden Jahr soll es Neupflanzungen geben.

Am Landratsamt in Schleiz werden die Kettensägen gestartet. Noch in diesem Jahr sollen sechs Linden in der Nähe des Verwaltungsgebäudes in der Oschitzer Straße fallen. Es sei eine erforderliche Maßnahme zur Unfallverhütung, erklärt dazu die Kreisverwaltung.

Kritischer Zustand trotz Pflege

"Eine der alten Linden vor dem Hauptgebäude des Landratsamtes in Schleiz musste bereits zu Beginn dieses Jahres gefällt werden", erinnert die Kreisverwaltung. Die verbliebenen sechs Bäume werden voraussichtlich vor Weihnachten gefällt, so der Fachdienst Zentrales Liegenschaftsmanagement der Kreisverwaltung. "Grund für die Fällung ist die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Kreisbehörde", heißt es in einer Mitteilung. Die Linden seien trotz regelmäßiger Pflegemaßnahmen "in einem kritischen Zustand" und könnten eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellen.

Baumfällgenehmigung der Stadt liegt vor

Die betreffenden Bäume stehen auf der linken und rechten Seite vor dem Wisentahaus in der Oschitzer Straße und grenzen damit direkt an öffentliche Parkflächen und Verkehrswege an. In die Einschätzung zum Zustand der alten Laubbäume waren neben dem Fachdienst Umwelt des Landrates regionale Fachleute eines hiesigen Unternehmens einbezogen. Die Baumfällgenehmigung der Stadt Schleiz laut Baumschutzsatzung liege vor.

Neue Bäume angekündigt

„Wir bedauern sehr, dass die Linden gefällt werden müssen", erklärt Fachbereichsleiter Jens Heynisch, "schließlich prägen sie seit Jahrzehnten das Erscheinungsbild des Landratesamtes. Die Fällung ist jedoch alternativlos." Im kommenden Jahr werde es Ersatzpflanzungen im Bereich vor dem Hauptgebäude sowie an anderen Stellen am Landratsamt in Schleiz geben, so die Zusicherung.