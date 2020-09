Seit bald 30 Jahren in Bad Lobenstein und Schleiz im Dienst der Mode

Domino ist ein uraltes Legespiel mit rechteckigen Steinen, auf denen sich in zwei Feldern eine bestimmte Augenzahl befindet. In der Bad Lobensteiner Region allerdings verbindet man mit Domino in erster Linie modische Kleidung für Damen und Herren. Und mit einem Kaufmann der „alten Garde“.