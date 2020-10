Servicemitarbeiter kappt in Bad Lobenstein Fernsehempfang

Der Bildschirm bleibt dunkel: seit Samstagabend ist bei einer Rentnerin in Bad Lobenstein der Fernsehempfang gestört. Und das offenbar nicht durch eine unerwartete Panne, sondern weil ein „Servicepartner“ den Kabel-Anschluss im Keller versehentlich abgeklemmt hat. Vodafone bringt so etwas allerdings nicht aus der Ruhe.

Seit 1993 hat Agathe Saremba einen Kabelanschluss fürs Fernsehen. Zunächst bei Kabel Deutschland, dann erfolgte die Übernahme durch Vodafone. Für die Kunden hatte das weitgehend keine Folgen. Das Fernsehbild kam wie gewohnt in die Wohnung. Auch bei der 80-jährigen Seniorin in Bad Lobenstein. Bis zum vergangenen Sonnabend. Denn gegen 18 Uhr war der Empfang plötzlich weg. „Ich dachte zunächst, dass der Fernseher kaputtsein könnte“, sagt Agathe Saremba. Sie hat noch ein älteres kleines Gerät und schaltete dieses ein, doch auch dort kam kein Bild. Ein herbeigerufener Nachbar suchte bereitwillig nach einem möglichen Defekt, konnte aber nichts finden. Warum kein Fernsehsignal in der Wohnung vorhanden war, blieb zunächst ein Rätsel.

Hier am Verteilerkasten muss der Servicemitarbeiter ein falsches Kabel abgeklemmt haben. Foto: Peter Hagen

Das falsche Kabel erwischt

Bis zum Sonntag. Da wurde in einem Gespräch auf dem Hausflur der gestörte Fernsehempfang erwähnt, worauf ein Mitbewohner des Aufgangs berichtete, dass am Sonnabend gegen 18 Uhr ein Vodafone-Mitarbeiter im Haus war und sich am Verteilerkasten fürs Kabelfernsehen im Keller zu schaffen gemacht hatte. Offenbar wollte er wohl das Kabel einer Wohnung abklemmen, dessen Mieterin verstorben ist. Er muss dabei den falschen Anschluss erwischt haben, so die Vermutung bisher. Umgehend hatte sich nun die Seniorin daran gemacht, die Störung bei Vodafone mitzuteilen. „Da braucht man ja viel Geduld und Nerven“, schildert sie die endlosen Telefon-Warteschleifen. Schließlich sollte am Montag zwischen 11 und 14 Uhr jemand vorbeikommen.

Vergebliches Warten

Doch das Warten war vergebens, es kam niemand. Also klemmte sich die Seniorin erneut mit viel Geduld ans Telefon und konnte sogar den „Vodafone-Berater“ erreichen, der offenbar das falsche Kabel abgeklemmt hatte. Dessen Kontaktdaten sind in den Hausaufgängen der Mietshäuser ausgehangen. Bessern sollte sich allerdings nichts. Obgleich der Mitarbeiter also seit Montag von seinem Versehen weiß, ist weiterhin nichts unternommen worden. Es folgten weitere Telefonate, bei denen dann der Kundin eine andere Rufnummer gegeben worden ist, unter der sie aber auch nur in einer Warteschleife geparkt wurde.

Auf Freitag vertröstet

Schließlich glückte am Dienstagmorgen ein telefonischer Kontakt mit einem menschlichen Wesen. Bei diesem Telefonat ist die Kundin auf den kommenden Freitag vertröstet worden. Dann käme zwischen 9 und 12 Uhr ein Servicemitarbeiter ins Haus. Inzwischen hat sich unsere Redaktion eingeschaltet und Kontakt mit der Vodafone-Pressestelle aufgenommen. Von dort kam umgehend die Zusage, dass der gesamte Sachverhalt geprüft werde. „Auch wenn Sie nicht sofort eine klärende Antwort erhalten, wird im Hintergrund an der Problemlösung gearbeitet“, versicherte eine Mitarbeiterin der Pressestelle unserer Redaktion.