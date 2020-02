Sportliche Leistungen bei RFC-Gala

Zum Gala-Abend des RFC wurde im Remptendorfer Vereinshaus einiges aufgefahren. Der Auftritt verschiedener Tanzgruppen war nur ein Teil des umfangreichen Programms am Samstagabend. „Unsere Tanzgruppen leisten schon einiges“, erklärte Moderatorin Mareen Oertel. Denn diese hatten schon beim Wurzbacher Faschingsumzug am Samstagnachmittag ihr Können in der Sormitzstadt gezeigt. Dazu kamen noch jeweils zwei verschiedene Auftritte zum Gala-Abend.

Männerballett als Lachgarant

Wieland Henze sprach eine der Büttenreden. Foto: Sophie Filipiak

Entgegen des eigentlichen Programmablaufs sprach Wieland Henze gleich nach dem Einmarsch des RFC und der Begrüßung durch den Präsidenten Ronny Kuhnla. Als „Sindbad der Seefahrer“ erzählte er seine Sicht auf allerlei Absonderlichkeiten der heutigen Zeit – natürlich in Reimform. Seine Vorstellung kam beim Publikum so gut an, das es nach einer Zugabe verlangte, die auch gewährt wurde. „Nun muss ich aber wirklich gehen“, erklärte er dann. Er habe an diesem Abend noch einen weiteren Auftritt bei einem anderen Faschingsverein.

Die Nächsten standen auch schon erwartungsvoll in den Startlöchern. Die jungen Tänzer der „Remptilinies“ hatten sich passend zu ihrer Darbietung als kleine Michael-Jackson-Imitate verkleidet. Zu einem Medley der bekanntesten Hits des King of Pop zeigten die Kinder, was sie in der langen Trainingszeit so alles gelernt hatten.

Viele gemeinsame Tanzstunden liegen auch hinter den Lollipops die zu den Klängen von „Walking on Sunshine“ in Petticoats über die Bühne wirbelten. Düsterer wurde es dann bei ihrem Auftritt „Phantom der Oper“. Auch die weiteren Tanzgruppen wie die Girls, Starlights und die Hip Teens überzeugten mit ihrem Können.

Der Pflegedienst Pflege mit Herz gehört zwar eigentlich nicht zu den Gruppen des RFC, aber da sie in der vergangenen Saison ordentlich durch den Kakao gezogen wurden, nutzten sie am Samstag die Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge musikalisch auszudrücken.

Für die meisten Lacher des Abend sorgten die Mitglieder des Männerballetts, die an diesem Abend sehr oft in Röcken unterwegs waren – sei es als Schotten oder biestige Krankenschwestern. Vollen Körpereinsatz zeigten die Männer als nicht ganz ernstzunehmende Superhelden, die die Landesregierung retten sollen.

Wer einige Programmpunkte des RFC noch erleben möchte, hat dazu noch zwei Gelegenheiten. Zum einem beim Ultimativen Zipfel am Freitag, 28. Februar, ab 20 Uhr. Zum anderen beim Zipfel am 29. Februar, ab 20 Uhr. Dann ist auch wieder Wieland Henze als Büttenredner zu Gast.