Spuren lassen Zusammenhänge bei Einbrüchen in Wurzbach und Bad Lobenstein vermuten

Der Einbruch vorige Woche im Netto-Einkaufsmarkt in Bad Lobenstein könnte mit weiteren Einbrüchen in der Region im Zusammenhang stehen. Noch am Dienstag hatte die Polizei eine Anfrage unserer Zeitung, ob es in der Region aktuell ähnliche Einbrüche gegeben hat, abschlägig beantwortet. Überhaupt wurden nur sehr schwerfällig Informationen zu dieser Tat herausgerückt.

Die Polizei selbst hatte den Einbruch in den Netto-Markt zunächst verschwiegen. Unsere Redaktion hakte nach entsprechenden Hinweisen nach und konnte zumindest in Erfahrung bringen, dass in der Nacht zum Donnerstag, 26. November, vermutlich zwei Täter gewaltsam in den Supermarkt eingedrungen waren. Gegen 0.30 Uhr, so bestätigte die Polizei erst auf Nachfrage, hatte die hauseigene Alarmanlage ausgelöst. Als Mitarbeiter eines alarmierten Sicherheitsdienstes vor Ort eintrafen, hätten diese lediglich noch zwei Personen flüchten sehen. Ob diese Täter zu Fuß unterwegs gewesen sind oder ein Fahrzeug nutzten, dazu gab es keine Auskunft.

Wegen Krankheit keine Informationen

Die Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld begründete die miserable Öffentlichkeitsarbeit im Saale-Orla-Kreis diese Woche mit Krankheitsfällen. Die Dienststelle in Schleiz sei darauf hingewiesen worden, dass die Pressearbeit eigenständig zu erfolgen habe. „Wieso das nicht geschehen ist, kann ich natürlich nicht erklären“, teilte nun Stefanie Kurrat, Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der LPI, mit. Angaben zur Beute, die bei dem Einbruch gemacht worden ist, wollte sie „aus ermittlungstaktischen Gründen“ weiterhin nicht machen. Zumindest wurde die Schadenssumme mit rund 5000 Euro beziffert.

Täter weiterhin unbekannt

Die Täter seien nach wie vor unbekannt, wurde auf Anfrage diese Woche mitgeteilt. Das größte Geheimnis wird aus dem Zeitpunkt gemacht, wann die erste Polizeistreife am Tatort gewesen ist. Dazu keine Angaben zu machen, wird mit „Einsatztaktik“ begründet. Während noch am Dienstag kein Zusammenhang zu Einbrüchen ähnlicher Art durch die Polizei gesehen worden sind, gab es am Mittwoch eine Kehrtwende.

Serie von Einbrüchen

„Seit mehreren Wochen verzeichnen die Ermittlungsbeamten der KPI Saalfeld einen Anstieg von Einbrüchen in Gewerberäume in Wurzbach und Bad Lobenstein“, heißt es plötzlich. Meistens drangen die Täter hierbei durch das Einschlagen von Türen oder Fenstern in die Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten. „Es wurden überwiegend Bargeld sowie mitunter Lebensmittel entwendet“, so die Polizei. Die Auswertung der Spurensicherung habe ergeben, dass ein Tatzusammenhang zwischen verschiedenen Einbrüchen möglich ist. Konkret benannt werden die Einbrüche in ein Blumengeschäft in Wurzbach in der Nacht zum 29. September, in ein Büro am Neumarkt in Wurzbach in der Nacht zum 9. Oktober sowie in eine Bäckerei am Wurzbacher Neumarkt in der gleichen Nacht und in einen Imbiss in der Karl-Marx-Straße in Bad Lobenstein in der Nacht zum 24. November.