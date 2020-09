Stadtrat tagt in Wurzbach

Der Stadtrat Wurzbach kommt zu seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 30. September, um 19 Uhr im ehemaligen „Rudi-Arnstadt“ -Heim zusammen.

Auf der Tagesordnung seht unter anderem der Haushaltsplan 2020 mit dem Finanz- und Investitionsprogramm 2019 bis 2023 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020.

Außerdem stehen einige Beschlüsse bezüglich Erneuerungen und Instandsetzungen an. So braucht der Anbau des Brauhauses in Heberndorf ein neues Dach ebenso wie der Jägerhof in Heinersdorf.

Der Schlauchturm der Grumbacher Feuerwehr muss erneuert werden und auch die Instandsetzung des Feuerlöschteiches in Oßla, die schon im vollen Gange ist, muss nachträglich vom Stadtrat genehmigt werden.