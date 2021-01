Straßensanierung am Oßlaer Kulturhaus geplant

Die Baumaßnahmen in Oßla sollen in diesem Jahr beendet werden. (Archiv-Foto)

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Oßla bleibt auch in diesem Jahr das Großprojekt der Stadt Wurzbach. Der erste Bauabschnitt wurde im Herbst 2020 beendet, in den kommenden Monaten soll die komplette Straße einen neuen Anstrich verliehen bekommen. Zudem steht nun fest, dass die Straße zum Kulturhaus in Oßla ebenfalls einen neuen Belag erhalten wird.

Neue Gehwege und Straßenlampen

Im geplanten zweiten Bauabschnitt soll die Ortsdurchfahrt Oßla vom Feuerwehrhaus bis hin zum Ortsausgang Richtung Wurzbach saniert werden. Laut den derzeitigen Planungen könnte die Baumaßnahme Ende Oktober beendet sein. Neben der Fahrbahn soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden und Bürgersteige angelegt werden. Denn bis jetzt verfügte die Ortsdurchfahrt über keine Gehwege für Fußgänger.

Laut Peggy Fischer, in der Stadtverwaltung Wurzbach für den Straßenausbau zuständig, könnten die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt Anfang März beginnen. Aber je nach Witterungsbedingungen könnte sich der Baustart auch verschieben. Insgesamt kostet diese Sanierung nach ersten Schätzungen rund 306.000 Euro, davon entfallen rund 85.000 Euro auf die Baumaßnahme am Kulturhaus. Neben neuen Wasserkanälen und Stromleitungen hat die Stadt Wurzbach zudem veranlasst, dass leere Rohre verlegt werden. Diese stehen in Zukunft für Glasfaserleitungen zu Verfügung.

Finanzielle Unsicherheiten

Ob es daneben noch weitere Investitionen in den Straßenbau geben wird, sei derzeit noch nicht absehbar, erklärt Wurzbachs Bürgermeister Jan Schübel (CDU-BU). Die Finanzlage der Stadt ist aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes angespannt. „Außerdem wissen wir nicht, was finanziell auf uns in diesem Jahr zukommt“, erklärt er. „Das geht anderen Gemeinden und Städten genauso.“ Die Unsicherheit sei bei allen groß, vor allem was die Entwicklung der Gewerbesteuer-Einnahmen angehe.