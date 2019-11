Dobareuth. Glück hatte am Dienstag eine Rentnerin in Dobareuth. Ein Taxifahrer verhinderte, dass sie Trickbetrügern ihr Erspartes übergibt.

Taxifahrer bewahrt 88-Jährige vor Trickbetrug

Nachdem sich in den vergangenen Tagen versuchte Telefon-Trick-Betrügereien im Saale-Orla-Kreis häuften, wurde am Dienstag in Dobareuth ein achtsamer Taxi-Fahrer auf einen solchen Betrugsversuch aufmerksam.

Während er eine 88-jährige Dame zur nächsten Bankfiliale fuhr, erzählte diese Kundin ihm, eine größere Geldsumme für eine Freundin in Not holen zu wollen.

Der Taxifahrer wurde hellhörig und versuchte die Dame bezüglich Telefontrickbetrügen aufzuklären beziehungsweise zu sensibilisieren. Da diese jedoch nichts von einem Betrug wissen wollte und an der finanziellen Notlage ihrer vermeintlichen Freundin festhielt, informierte der Taxifahrer an ihrer statt die Polizei.

Nach einer Rücksprache mit der echten Freundin der alten Dame, bestätigte sich der Verdacht, und die Anruferin stellte sich tatsächlich als Trickbetrügerin heraus.

Dank der Mitteilung des Taxi-Fahrers konnte eine Geldübergabe durch die ältere Dame oder gar Schlimmeres verhindert werden.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen versuchten Betruges gegen die unbekannte Anruferin und warnt zum wiederholten Mal vor solchen Anrufen von vermeintlichen Angehörigen und Freunden in Geldnöten.

