Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Technischer Defekt löst Kellerbrand in Friesau aus

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lobenstein hatte am Samstagnachmittag einiges zu tun. Zunächst ging es zu einem Kellerbrand in Friesau, danach kümmerten sich die Einsatzkräfte in Unterlemnitz um eine lose Telefonleitung, die Sturmböen auf die Straße geweht hatten.

Am Samstag gegen 14.20 Uhr ging bei der Leitstelle Saalfeld die Meldung eines Kellerbrands in Friesau ein. Laut Polizei bemerkte der 34-jährige Hausbesitzer das Feuer, als er sich wegen eines Stromausfalls im Gebäude in den Keller ging. Dort bemerkte er, dass der Gefrierschrank in Flammen stand. Er informierte daraufhin die Rettungsleitstelle und brachte seine Familie in Sicherheit.

Umgehend wurden die Feuerwehren aus Friesau, Ebersdorf, Bad Lobenstein und Helmsgrün alarmiert. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Qualm aus den Fenstern“, teilt Dominic Schmelter von der Feuerwehr Bad Lobenstein.

Der Kellerbrand in Friesau am Samstagnachmittag wurde durch einen technischen Defekt eines Gefrierschrankes ausgelöst. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Foto: Dominic Schmelter / Feuerwehr Bad Lobenstein

Sofort betrat ein Angriffstrupp der Feuerwehr Ebersdorf unterstützt durch eine weitere Truppe aus Bad Lobenstein, unter schwerem Atemschutz den Keller. Dort fanden die Einsatzkräfte den Brandherd schnell und brachten das Feuer unter Kontrolle. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Parallel zu den Löscharbeiten wurde ein Überdrucklüfter eingesetzt, um das Wohnhaus rauchfrei zu bekommen. Die Feuerwehr Friesau baute vorsorglich eine Wasserversorgung vom Dorfteich zur Einsatzstelle auf. Den Sicherheitstrupp stellte die Feuerwehr Helmsgrün.

Während der Nachlöscharbeiten wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an der Einsatzstelle, heißt es in der Pressemitteilung. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. „Auslöser für den Brand war ein technischer Defekt an dem Gerät“, teilt die Polizei mit.

Aber noch während der Aufräumarbeiten in Friesau wurden die Einsatzkräfte aus Bad Lobenstein zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Im Ortsteil Unterlemnitz hing eine Telefonleitung auf der Straße. „Vermutlich wurde durch Sturmböen der Haken, an dem das Kabel hing, heraus gerissen“, so Dominic Schmelter. Die Drehleiterbesatzung befestigte einen neuen Haken in der Wand und hing die Zugentlastung des Kabels wieder ein. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.