Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Gefell wurden sieben Kinder verletzt.

Gefell. Am Unfallort kamen mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte zum Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall.

Unfall mit Schulbus im Saale-Orla-Kreis: Mehrere Kinder verletzt - Fahrer flüchtet

Am Freitagmittag kam es laut Polizei zu einem Unfall mit einem Schulbus in Gefell.

Der mit zahlreichen Kindern besetzte Bus befuhr die Friedensstraße in Gefell und beabsichtigte nach rechts auf die Schleizer Straße in Richtung Hof abzubiegen. Ein entgegenkommender Holz-LKW, welcher auf der Schleizer Straße fuhr, beabsichtigte ebenfalls in die Friedensstraße einzubiegen. Aufgrund der Enge der Fahrbahn lies der Lkw zunächst einen weiteren Lkw vor dem Bus abbiegen und gab schließlich auch noch der wartenden Busfahrerin zu verstehen, nach rechts abzubiegen.

Der Lkw stand derzeit mit eingeschaltetem Blinker und wartete auf das Abbiegen des Busses. In diesem Moment überholte ein bislang unbekannter Transporterfahrer den wartenden Holz-Lkw- die Busfahrerin war jedoch bereits in den Einmündungsbereich eingefahren.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste sie den Bus bis zum Stillstand abbremsen, sodass sich insgesamt sieben Kinder im Alter von ungefähr 8 Jahren Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zuzogen.

Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Der Transporterfahrer flüchtete in Fahrtrichtung Schleiz- es handelte sich Zeugenaussagen zufolge um einen weißen VW Kastenwagen mit bunter Aufschrift und Apoldaer-Kreiskennung. Es kam zu keiner Berührung zwischen dem Bus und dem flüchtigen Transporter.

Die verletzten Kinder wurden unter Einsatz zahlreicher Rettungsfahrzeuge in die umliegenden Krankenhäuser verbracht- die Unverletzten werden zeitnah mit dem unversehrten Bus zu ihrer Zielhaltestelle verbracht.

Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Transporter geben können, werde gebeten sich bei der PI Saale-Orla zu melden.

