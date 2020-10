Unternehmen in Ostthüringen: Der Vater legte den Grundstein

Wie der Vater, so der Sohn. Dem Inhaber der Firma „Werbung Röhlig“ in Bad Lobenstein ist der Beruf förmlich in die Wiege gelegt worden. Denn schon Vater Dieter Röhlig war ein Profi in Sachen Werbegestaltung. Von Juli 1964 bis zum Ende der DDR war er Werbeleiter bei der staatlichen Handelsorganisation (HO) gewesen. Zu Zeiten also, in denen es aufgrund der Mangelwirtschaft zwar weniger um Produktwerbung ging. Jedoch war trotz allem viel Wert auf eine ansprechende Schaufenster- und Auslagengestaltung gelegt worden.

Im Juli 1991 nutzte Dieter Röhlig die neuen Möglichkeiten der freien Marktwirtschaft, um sich selbstständig zu machen. Von der Treuhand erwarb er das damalige Domizil der HO-Werbung mit der seinerzeit vorhandenen technischen Ausstattung. Ein mutiger und teurer Schritt, wie Junior Stephan heute einschätzt, „denn von der Treuhand wurde ihm nichts geschenkt“. Fortan war die „Werbeagentur Röhlig“ mit vier Beschäftigten auf sich allein gestellt und um Aufträge bemüht. Schaufensterwerbung war zu dieser Zeit plötzlich kaum noch angesagt, darum kümmerten sich die Geschäftsinhaber weitgehend selbst. „Dafür begann die Zeit der Fahrzeugbeschriftung“, erinnert sich Stephan Röhlig. Zudem hatte die Gründerzeit für zahlreiche neue Unternehmen zur Folge, dass Firmenschilder und Firmenlogos stark nachgefragt worden sind. Banner aus dem Großformat-Drucker Alsbald erwies sich der Firmensitz in einem viergeschossigen alten Wohnhaus als ungeeignet. Stephan Röhlig, der im Januar 2010 das Unternehmen übernahm und seither als „Werbung Röhlig“ mit heute neun Beschäftigten führt, fand eine deutlich besser geeignete Alternative in einem Flachbau im Gewerbegebiet Unterlemnitz. Seit Mai 2012 wird am neuen Firmenstandort gearbeitet, wo 800 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche auf einer Ebene zur Verfügung stehen. Und diese Fläche wird auch gebraucht, wenn beispielsweise aus dem Großformat-Drucker die bis zu 1,60 Meter breiten Werbebanner abrollen. Zudem steht eine CNC-Flachbett-Fräse zur Verfügung, um verschiedenste Werkstoffe bis zu einem Format von drei mal zwei Metern zu bearbeiten. Schriftzüge, Einzelbuchstaben oder Firmenlogos können da aus Aluverbundstoffen ebenso hergestellt werden wie aus Kunststoffen, Holz oder Acrylglas. Robin Däumer am Folienplotter. Foto: Peter Hagen Von Firmenlogo bis Visitenkarte Ob Schilder oder Fahrzeugbeschriftungen, Fassadengestaltung, Textildruck, die Herstellung von Druck-Erzeugnissen wie Handzettel oder Aufkleber, Visitenkarten oder Kalender – das Werbeunternehmen versteht sich als Dienstleister mit komplettem Rundum-Service. „Erst im vorigen Jahr betreuten wir ein Gartenbauunternehmen, für das wir ein eigenes Firmenlogo entworfen haben, dann die Fahrzeugbeschriftung und Lichtwerbung bis hin zum Druck von Visitenkarten und Geschäftspapieren erledigten, alles aus einer Hand“, beschreibt Stephan Röhlig das Angebotsspektrum. Selbst die Montage von Fassadenwerbung in luftiger Höhe erledigt das Unternehmen. Krise beim Messebau Die Coronapandemie hat sich bei der Auftragslage bemerkbar gemacht. Der Ausfall zahlreicher Veranstaltungen und Feste hat die Nachfrage nach Flyern förmlich einbrechen lassen. Besonder stark traf es den Bereich des Messebaus. Denn die Firma „Werbung Röhlig“ bietet auch auf diesem Gebiet Komplettlösungen. Auf gewünschter Grundfläche entstehen individuelle Messestände, mit denen die Bad Lobensteiner sogar schon bis Mailand präsent gewesen sind. Aktuell finden jedoch kaum noch Messen statt. Insgesamt ist der Firmenchef allerdings zuversichtlich: „Wir bewegen uns jetzt wieder bei 80 bis 90 Prozent unseres bisherigen Auftragsvolumens.“ Zurzeit wird an einem der größten Projekte gearbeitet. Für eine Firma in Jena entsteht eine 40 Meter lange und 17 Meter hohe Fassadenwerbung. „Das ist vom Ausmaß her jetzt einer unserer größten Aufträge“, sagt Stephan Röhlig. Werbung auf den Straßen unterwegs Speziell durch die Fahrzeugbeschriftung an Transportern und Sattelzügen können die Produkte des Bad Lobensteiner Unternehmens durchaus global unterwegs sein. Ob einzelne Beschriftung an der Autotür oder großflächige Karosseriebeklebung – auch hier sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. In einer eigenen Fahrzeughalle wird die Beschriftung und -beklebung vorgenommen, wobei Hochleistungsfolien ebenso zum Einsatz kommen wie Digitaldrucke oder Schutzlaminate. Die Welt der Werbung ist inzwischen eine völlig andere als zu jener Zeit, in der Dieter Röhlig den Grundstein für das Unternehmen legte, das Sohn Stephan heute erfolgreich führt. Über die Firma Name: Werbung Röhlig

Adresse: Gewerbegebiet, Unterlemnitz 12, 07356 Bad Lobenstein

Web: www.werbung-roehlig.de

Inhaber: Stephan Röhlig (43)

Leistungen: Schilder, Fassaden- und Fahrzeugbeschriftungen, Karosserie-Folierung, Textildruck, Digitaldruck, Siebdruck, Tampondruck, Offsetdruck, Sonnen- und Sichtschutz, Messebau, Grafik, Webdesign

Mitarbeiter: 9 Alle Teile der Serie unter www.otz.de/unternehmen-in-ostthueringen