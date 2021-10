Vandalismus an Talsperre Pfotenbach bei Friesau

Friesau Der Freistaat investiert 50.000 Euro in die Sicherheit der Anlage. Thüringer Fernwasserversorgung bittet um Hinweise auf die Täter.

An der Talsperre Pfotenbach, einem Kleinspeicher zwischen Friesau und Ebersdorf, kam es im Zeitraum Montag zu Dienstag dieser Woche zum wiederholten Mal zu einem Akt von Vandalismus. Die Thüringer Fernwasserversorgung als Eigentümer hat Anzeige erstattet und bittet um Zeugenhinweise.

Polizei verschweigt Vorfall

Die Polizei hat den Vorfall bislang verschwiegen. Wie sich zeigte, ist diesmal am Schieberhaus das Fenster zerschlagen und zudem der Rahmen massiv beschädigt worden. "Der Freistaat Thüringen investiert aktuell rund 50.000 Euro in die Sicherheit der Anlage", war von der Thüringer Fernwasserversorgung zu erfahren. Demnach sollen die Arbeiten an der defekten Grundablassleitung sowie die Lokalisierung und Behebung der Nassstellen im Dammfuß, verbunden mit dem Einzug von Sickerwasserleitungen und -schächten, bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Geplant ist der Wiedereinstau Anfang des kommenden Jahres.

Bauarbeiten in Verzug gebracht

"Das jetzt beschädigte Schieberhaus dient der Steuerung der Anlage", erklärt eine Sprecherin der Thüringer Fernwasserversorgung. Schon seit 2019 sei es mehrfach zu mutwilligen Beschädigungen an der Stauanlage gekommen. Beispielsweise wurden Rohrleitungen und der Einlauf verschlossen, was die Arbeiten in Verzug brachte. Weiterhin wurde die Tür des Schieberhauses aufgebrochen und unbekannte Täter verschafften sich Zutritt. Die Thüringer Fernwasserversorgung ist für alle Hinweise dankbar. Zeugen können sich direkt an die Thüringer Fernwasserversorgung unter Telefon 0361/55090 oder an die Polizeidienststelle in Bad Lobenstein wenden.