Darf ein Bürgermeister Familienangehörige in der eigenen Verwaltung beschäftigen? Eine Frage, die jetzt in der Kurstadt kursiert und auf die Recht und Gesetz nicht die richtigen Antworten geben. Denn verboten ist das sicherlich nicht – aber es hat zumindest ein Geschmäckle.

Bad Lobenstein verfügt über hinreichend Erfahrung bei diesem Thema. Negative Erfahrung! Der Amtsvorgänger von Thomas Weigelt vertrat auch die Ansicht, dass erlaubt sei, was nicht verboten ist. Die Gattin bekam allen Mahnern zum Trotz einen Job in der Kurgesellschaft. Also noch nicht einmal in der Stadtverwaltung selbst, sondern in einem eigenständigen Betrieb, bei dem die Stadt „nur“ hundertprozentiger Gesellschafter ist. Trotzdem war für Gesprächsstoff auf der Straße gesorgt. Es endete bekanntlich mit einer abfindungspflichtigen Kündigung. Im Prinzip bezahlt aus der Stadtkasse, denn die Kurgesellschaft lebt von Zuschüssen.

Jetzt erleben die Einwohner der Kurstadt eine Art Déjà-vu. Die Frau des Bürgermeisters soll eine hauptamtliche Beschäftigung in der Stadtinformation bekommen. Natürlich lässt sich der Argumentation von Thomas Weigelt folgen, dass ausschließlich die fachliche Kompetenz entscheidend sein müsse, wenn es um die Besetzung von ausgeschriebenen Stellen geht. Warum zum Teufel sind verwandtschaftliche Verhältnisse eine Hürde? Dem stelle ich mal ein Beispiel daneben, um eine Antwort zu finden: Wenn unsere Zeitung Preisrätsel veranstaltet ist der Hinweise zu lesen, dass Familienangehörige von der Teilnahme ausgeschlossen sind. So wird jeder Verdacht vermieden.