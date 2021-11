Völlig vernebelt in Bad Lobenstein geparktes Auto gerammt

Bad Lobenstein Unfallfahrer mit knapp zwei Promille in der Stadt unterwegs.

Mit einer beachtlichen Alkoholisierung von fast zwei Promille war Montagabend ein Autofahrer in Bad Lobenstein unterwegs und verursachte einen Unfall. Er krachte völlig vernebelt gegen ein geparktes Fahrzeug.

Blutentnahme zwecks Beweissicherung

Gegen 19 Uhr passierte das Unglück in der Bayerischen Straße. Der 42-jährige Fahrer eines Pkw Seat hatte sein Auto nicht unter Kontrolle und fuhr gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Citroen. Bei einem Alkoholtest der Polizei während der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille gemessen. Es folgte zur Beweissicherung die Blutentnahme im Krankenhaus. An den beiden Autos entstand beträchtlicher Sachschaden. Die städtische Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen.