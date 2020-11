Das Reisebüro Söll wird am 15. Dezember endgültig schließen. Eigentlich wollte sich Inhaber Steffen Söll erst im kommenden Jahr in den Ruhestand verabschieden. Corona und der dadurch entstandene Umsatzeinbruch bewogen ihn, sich früher als geplant aus dem Geschäft zurückzuziehen.

„Eine solche Krise habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt“, macht Steffen Söll im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich. Seit März dieses Jahres sei kaum Umsatz gemacht worden. „Die meiste Zeit haben wir uns mit Stornierungen beschäftigt, zudem gab es einigen Ärger mit den Reiseveranstaltern“, sagt der 59-Jährige. Zwar hätte die Reisebranche einige Erschütterungen in den vergangenen Jahren erlebt, aber nie in einem solchen Ausmaß wie in diesem Jahr. Nach der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook im vergangenen Jahr seien viele Reisen storniert worden. Auch der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull, der vor zehn Jahren den Flugverkehr lahmlegte, hatte Auswirkungen auf die Reisebranche. „Diese Krisen waren aber auf einige Länder begrenzt, Corona betrifft die ganze Welt.“

Schlangestehen für eine Reise

Aber es gab auch viele gute Zeiten. „In den 30 Jahren haben wir hier insgesamt fünf Lehrlinge ausgebildet“, resümiert Steffen Söll. Die „gute Seele“ des Reisebüros war seit gut 28 Jahren seine Mitarbeiterin Cordula Schrepel. Erste Erfahrungen sammelte Steffen Söll zu DDR-Zeiten als Teil der Jugendtourist, dem Reisebüro der Jugendorganisation FDJ. „Das Reisen ist mit den heutigen Verhältnissen nicht zu vergleichen“, sagt der heute 59-Jährige. Reisen wurden damals nicht verkauft, sondern vergeben. Es gab nur ein bestimmtes Kontingent. „Früher standen die Leute ab 3 Uhr in der Nacht Schlange, um einen begehrten Platz zu ergattern.“

1990 wagte Steffen Söll den Schritt in die Selbstständigkeit, zunächst in einem winzigen Büro am Graben in Bad Lobenstein. Nach einen Jahr folgte der Umzug in einen Bereich des ehemaligen „Lobkauf“ am Bahnhof. Bis 1998 wurde dort beraten und verkauft. Dann fand das Reisebüro seinen endgültigen Standort nur einige Meter weiter direkt am heutigen Busbahnhof. „Wir haben hier einiges erlebt“, sagt er. „Der Abriss des ‘Lobkauf’, den Bau des neuen Einkaufszentrums und das Hin- und Her des Busbahnhofs.“ Das Büro wird aber nach der Schließung nicht lange leer stehen. Ein Nachnutzer des Objektes sei bereits gefunden, so Steffen Söll.

Kreuzfahrten seit Jahren beliebt

In 30 Jahren hat Steffen Söll einige Veränderungen in seiner Branche miterlebt. „1990 setzte ein Reiseboom ein, die Leute im Osten wollten nun endlich die Welt sehen“, erinnert er sich. Viele Familien zog es in die Mittelmeerländer, Pauschalreisen waren der Verkaufsschlager. Diese Zeiten sind aber mittlerweile vorbei. „Seit Jahren geht der Trend hin zu Reisebausteinen“, so der Experte. „Die Menschen buchen sich Anfahrt, Unterkunft und Aktivitäten individuell.“ Kreuzfahrten hingegen erfreuen sich seit Jahren größter Beliebtheit. „Bis zum März diesen Jahres“, sagt Steffen Söll seufzend.

Auch er selbst wandelte sich im Laufe der Jahre von Pauschal- zum Rucksacktouristen. „Ich habe quasi schon alle Typen durchgemacht“, erklärt er nun mit einem Lächeln. „Zu Beginn habe ich viele Pauschalreisen gemacht, auch mit Kreuzfahrtschiffen war ich unterwegs.“ Nun aber verbringt er seinen Urlaub gern beim Bergsteigen oder auf den Fernradwegen Europas. Viele Länder hat er so bereist, Australien hat er bisher aber noch nie einen Besuch abgestattet. Vielleicht holt er das in seinem Ruhestand nach. „Wenn Reisen wieder möglich ist“, sagt Steffen Söll. „Aber bis dahin wird mir bestimmt nicht langweilig.“ Meine Meinung