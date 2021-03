Bad Lobenstein. Vor 40 Jahren gründete Familie Eisenberger in Bad Lobenstein ein erfolgreiches Unternehmen

Kaum ein Autohaus und -werkstatt im Saale-Orla-Kreis kann von sich behaupten, schon seit 40 Jahren am Markt zu sein, aber das Familienunternehmen Eisenberger in Bad Lobenstein schon. Über vier Jahrzehnte erwuchs es aus einer kleinen Garage zu einem erfolgreichen Ford-Service-Partner mit großzügigen Räumlichkeiten und 16 Mitarbeitern am Stadtrand von Bad Lobenstein. Die Firma hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich und stellt sich derzeit den Herausforderungen der E-Mobilität.