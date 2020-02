Bad Lobenstein. Volles Programm am Rosenmontag in Bad Lobenstein: Karnevalsclub feiert von den Morgenstunden bis in die tiefe Nacht.

Von einer Faschingsfeier zur nächsten in Bad Lobenstein

Die Kurstadt war am Montag fest in Narrenhand. Beginnend beim musikalischen Frühschoppen über den Rentnerfasching bis hin zur großen Rosenmontagsparty am Abend – der Karnevalsclub Lobenstein (KCL) und seine Anhänger kamen aus dem Feiern nicht mehr heraus.

Der Rosenmontag begann in Bad Lobenstein traditionell mit einem musikalischen Frühschoppen. Sowohl im Fässlesecher als auch in der Kulturmacherei gab es Musik, Essen und das ein oder andere Hochprozentige. Die Koselstompers spielten im Schaufenster der Kulturmacherei ihre bekanntesten Hits. „Das Meiste können wir mittlerweile auswendig“, verriet Karsten Schmidt, Mitglied der Band. Denn Musiknoten lesen kann keiner der Koselstompers. Die Gymnastikgruppe Bad Lobenstein widmete ihren Auftritt während des Rentnerfaschings dem Thema Afrika. Foto: Sophie Filipiak Bürgermeister signiert misslungene Broschüren Als kleine Spitze hatten die Organisatoren um Frank Weidermann die neue Info-Broschüre der Stadt Bad Lobenstein auf den Tischen verteilt. Diese hatte vor ein paar Wochen vor allem wegen der wenig gelungenen Foto-Montage auf der Titelseite für Lacher in der Kurstadt gesorgt. Bad Lobensteins Bürgermeister Thomas Weigelt nahm es am Montag mit Humor. Als er kurz in der Kulturmacherei vorbeischaute, signierte er sogar einige der Broschüren. Ein volles Haus gab es beim Rentnerfasching im Kulturhaus. Aber nicht nur Senioren bevölkerten an diesem Nachmittag die Räumlichkeiten. Viele hatten auch ihre halbe Familie mitgebracht. Und so tummelten sich auf dem Saalboden viele Kinder, die begeistert mit dem Konfetti spielten, das zuvor von der Konfettikanone verschossen wurde. Der KCL präsentierte den Gästen Auszüge aus dem aktuellen Programm. Nicht fehlen durfte dabei der Auftritt der Funken- und der Kindergarde. Zahlreiche Smartphones wurden bei diesen Auftritten gezückt und die Darbietung per Foto und Video festgehalten. Büttenrede über Kommunikation zwischen Alt und Jung Um die moderne Technik ging es dann auch bei der Büttenrede von Colin Greiser und Abdul alias Ralf Die Koselstompers spielten in der Kulturmacherei. Foto: Sophie Filipiak Münch. Technikbegeisterung traf dabei auf Technikunverständnis. Die Probleme, die bei der Kommunikation über dieses Thema zwischen Jung und Alt entstehen können, brachten die beiden Büttenredner charmant auf die Bühne. Einzig beim Rentnerfasching tritt seit vielen Jahre die Gymnastikgruppe auf. Die „Gymnastik-Damen“, wie KCL-Präsident Karsten Anders sie vorstellte, hatten sich passend zum Thema „Dschungelfieber“ als afrikanische Tänzerinnen verkleidet. Auch ein Löwe tanzte mit. Viel Haut zeigte die Faschingspolizei, die beim Rentnerfasching nicht nur für den Einmarsch der Gruppen zuständig war, sondern auch selbst einen Tanz präsentierte. Diesen hatten sie anlässlich der Feier zum 55-jährigen Bestehen der Faschingspolizei erstmals präsentiert. Doch bevor es auf die Bühne ging, mussten erst einmal die Nerven mit „Hopfentee“ beruhigt werden. Nach dem Programm des KCL sorgte Peter Klostermann und seine Band für die nötige Tanzmusik. Diese fehlte auch nicht am Abend. Denn von Rockabilly bis Techno war bei der großen Rosenmontagsparty im Kulturhaus fast alle Musikrichtungen vertreten. Am Dienstag wird dann noch einmal ordentlich bei der Dienstagsparty gefeiert. Der Eintritt dazu ist kostenlos.