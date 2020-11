Blick auf das Schulzentrum im Wohngebiet „Tiergarten“ in Bad Lobenstein. Über 1000 Schüler kommen hier täglich zusammen. Um eine unkontrollierbare Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, sind nach zwei Infektionsfällen am Gymnasium umfassende Quarantänemaßnahmen angeordnet worden.

Vorerst wechselnder Präsenzunterricht am Reichard-Gymnasium in Bad Lobenstein

Am Bad Lobensteiner Reichard-Gymnasium ist – wie beabsichtigt – am Donnerstag der „eingeschränkte Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz“ aufgenommen worden. Jetzt sollen täglich einige Klassenstufen im Wechsel Präsenzunterricht erhalten, sagt Schulleiterin Andrea Schmidt. Corona-Blog: Eingeschränkter Betrieb von Schulen ab Dezember – Redkordwert in Hildburghausen mit eigener Farbe beim RKI