Seit 2015 kommt der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor in Berlin aus Thüringen.

Weihnachtsbaum für Berlin kommt aus Birkenhügel

Die neue Gemeinde Rosenthal am Rennsteig wird jetzt bundesweit bekannt: In diesem Jahr kommt Deutschlands bekanntester Weihnachtsbaum, der stets im Herzen Berlins am Brandenburger Tor steht, aus dem Ortsteil Birkenhügel.

Es ist das fünfte Mal in Folge, dass der Pariser Platz von einem Tannenbaum aus Thüringen geschmückt wird. An diesem Sonnabend rückt schwere Technik in Birkenhügel an, um am Lerchenweg die ausgewählte 20 Meter hohe Tanne abzuholen. Das Berliner Unternehmen Iekker Energie, das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft sowie ThüringenForst waren mit dem Baumbesitzer Gerhardt Mann einig geworden, den Hauptstadt-Weihnachtsbaum fällen zu dürfen. Dazu wird es übrigens erforderlich sein, die Ortsdurchfahrt von Birkenhügel im Bereich Friedensstraße/Einmündung Lerchenweg am Sonnabend in der Zeit von 7 bis etwa 14 Uhr komplett zu sperren. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich zu umfahren.

Suche mit strengen Kriterien

Die Suche nach einem geeigneten Weihnachtsbaum für den prestigeträchtigen Ort ist mit strengen Kriterien verbunden. So soll der Baum zwischen 16 und 23 Metern groß sein und ein rundum volles, kegelförmiges Nadelkleid tragen. Zudem darf der Baum keinerlei Holzfehler oder Wuchsanomalien aufweisen. Nicht zuletzt sollte der Standort mit einem Schwerlastkran und Tieflader gut erreichbar sein.

Der Transport in die Hauptstadt wird voraussichtlich einen Tag in Anspruch nehmen. Damit die Äste keinen Schaden durch den Fahrtwind nehmen, rollt der Schwertransport mit 40 bis 50 km/h über die Autobahn. Fast eine Woche wird es dann dauern, bis mehrere Dekorateure den Lichtschmuck mit einigen Tausend Lämpchen sowie Hunderten Weihnachtskugeln angebracht haben.