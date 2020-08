Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (l.) lässt sich von Landrat Oliver Bär den vorgesehenen Verlauf der Lohbachtalbrücke an der Lichtenberger Burg erklären und ist sichtlich begeistert.

Blankenstein/Lichtenberg. Zustimmung des bayerischen Umweltministeriums für Umsetzung des großen Tourismusvorhabens in der oberfränkisch-thüringische Region

Weitere Hürde für Hängebrücken in Lichtenberg genommen

Die oberfränkisch-thüringische Region wird mit dem Projekt „Frankenwaldbrücke“ eine „deutschlandweit wahrnehmbare Touristenmarke“ bekommen, die neue Chancen für den Fremdenverkehr eröffnen soll. Dies bekräftigten am Montag Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (beide Freie Wähler) in Lichtenberg, als sie an Heidrun Piwernetz, Regierungspräsidentin von Oberfranken, die Zustimmung zum Bau der Hängebrücken überbrachten.