Weitere kostenlose Testmöglichkeiten im Saale-Orla-Kreis

Schleiz Schnelltest-Station in Gefell nimmt in der kommenden Woche ihren Betrieb auf. Bad Lobenstein folgt voraussichtlich ab Montag, 19. April.

Im Saale-Orla-Kreis nehmen in den kommenden beiden Wochen zwei weitere Teststationen für den kostenlosen Bürger-Schnelltest auf das Corona-Virus ihren Betrieb auf. Die neuen Anlaufstellen befinden sich in Gefell und Bad Lobenstein. So wird es im Lebenskulturhaus der Tagespflege Gefell (Hofer Straße 30-32) ab kommender Woche möglich sein, sich jeweils donnerstags von 16 bis 19 Uhr kostenlos testen zu lassen.

„Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Wir bitten die Testwilligen aber ihren Ausweis mitzubringen und bereits im Wartebereich eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen sowie die Abstandsregeln zu beachten“, so Einrichtungsleiterin Ramona Kleinhenz von der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, die die Teststation gemeinsam mit der Stadt betreibt.

Ein umfassendes Testangebot ist zudem in Bad Lobenstein in Vorbereitung. In den ehemaligen Räumen der Volkssolidarität in der Heinrich-Behr-Straße will die Stadt-Apotheke gemeinsam mit der Stadtverwaltung den kostenlosen Bürgertest von Montag bis Freitag für jeweils drei bis vier Stunden anbieten. Geplante Betriebszeiten sind Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 15 bis 18 Uhr.

Der Startschuss für das Angebot, das zunächst ohne Voranmeldung geplant ist, fällt voraussichtlich am 19. April. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich vor Ort einbringen. Jedes zusätzliche Angebot hilft, damit wir allen Bürgerinnen und Bürgern eine flächendeckende Testinfrastruktur und damit eine wohnortnahe Testmöglichkeit bieten können“, erklärt Landrat Thomas Fügmann.

Neben den genannten Stationen befinden sich bereits zentrale Auflaufstellen für den Bürgertest bereits in Neustadt, Pößneck, Rosenthal (Blankenstein), Schleiz und Triptis in Betrieb. In der Woche vom 30. März bis 5. April wurden dort 1190 Schnelltests durchgeführt, von denen 36 – also knapp 3 Prozent – positiv ausfielen.

Einen stets aktualisierten Überblick zu den Testangeboten im Saale-Orla-Kreis einschließlich Testzeiten und weiteren Informationen finden Sie auf der Webseite des Landkreises.