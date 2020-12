Weniger Spaziergänger bei „Querdenker“-Aktion in Bad Lobenstein

Deutlich weniger Teilnehmer zogen am Montagabend bei einem „Spaziergang für Frieden und Freiheit“ durch Bad Lobenstein, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie zu demonstrieren. Die Veranstalter selbst sprechen von 200 „Spaziergängern“. Organisator war erneut die „Querdenker“-Bewegung, die sich seit kurzem auch „Thüringer Oberland steht auf“ nennt.

Zu den Teilnehmern, die weitgehend ohne Mund-Nasen-Schutzbedeckung waren, sprach Leander Grüner, der neben Nadine Voss zur Führung der Bad Lobensteiner Querdenker-Bewegung gehört. „Mit großer Sorge sehe ich eine Zunahme der Spaltung unserer Gesellschaft“, sagte der Vater von zwei Töchtern, der als Ursache die „wegen der angeblichen Pandemie erlassenen Maßnahmen und Eingriffe in unsere Grundrechte“ benannte. Für viele Menschen seien diese Schutzmaßnahmen „nicht nachvollziehbar“, andere würden „den Kurs, den unsere Politik gibt, ohne zu hinterfragen“ mitgehen. Diese Maßnahmen würden von den Medien begleitet, „die Angst und Panik verbreiten“. Der Autohändler erklärte, dass der verwendete PCR-Test „für eine Diagnose gar nicht geeignet“ sei und ein positives Testergebnis nichts darüber aussagen würden, ob man krank oder ansteckend ist.

Bettenregister falsch interpretiert

Grüner verbreitete die in der Querdenker-Szene aufgestellte Falschbehauptung, wonach in der Zeit der Pandemie zwischen der Kalenderwoche 31 und 47 insgesamt 4649 Intensivbetten in den Kliniken abgebaut worden seien. Dabei wird das Bettenregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) falsch interpretiert. In dem seit April bestehenden Register werden nur jene Betten aufgeführt, für die auch das geforderte Pflegepersonal zur Verfügung steht. Fehlt das Personal, werden die Betten „gesperrt“. Da zunehmend Pflegepersonal selbst infiziert ist, gehen folgerichtig auch die medizinischen Versorgungskapazitäten zurück.

Verwaltungen „niederringen“

„Ich fordere die Regierung auf Maßnahmen zu ergreifen, um die Pandemie mit sofortiger Wirkung zu beenden“, schloss Grüner seine Ansprache. In der Telegram-Gruppe der Bad Lobensteiner Querdenker-Szene werden neben dieser Demonstration auch Aktionen von anderenorts geteilt. Dabei wird das Vokabular der Reichsbürgerszene verwendet, wonach Deutschland beispielsweise eine „Staatssimulation“ sei. Die Polizei wird als „Schutzstaffel“ bezeichnet, bei der es sich um eine nationalsozialistische Organisation (SS) handelte. Es wird dazu aufgerufen, die Verwaltungen „niederzuringen“.