Windige Verträge aus Beograd im Saale-Orla-Kreis

Polizei warnt vor Trickbetrügern. Kunden werden in eine teure Abo-Falle gelockt.

Bei der Polizei im Saale-Orla-Kreis häufen sich Anzeigen von Kleinunternehmen, die Werbeanzeigen in einem sogenannten Branchenwegweiser geschalten haben. Sie sind offenbar das Opfer von Trickbetrügern.

Per E-Mail oder per Fax wurden bisher sechs Unternehmen von einer sogenannten Firma „BIS BÜRGER INFO SYSTEME D.O.O. - Jurija Gagarina 231 - 11197 Beograd/SRB“ angeschrieben und überrumpelt, sodass es beinahe zu betrügerischen Vertragsabschlüssen kam, teilt die Polizei mit. Den Kleinunternehmern werde fälschlicherweise suggeriert, dass ihre Werbeanzeigen auslaufen würden und die Firma BIS als neuer Partner sich um die künftigen Layouts kümmern würde.

Abo-Falle wird vermutet

„Die Personen hinter der Firma täuschen, bisherigen Ermittlungen zufolge, das Auslaufen der alten Verträge vor, um eigens neue Verträge abzuschließen und die Kunden somit in eine teure Abo-Falle zu locken“, warnt die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand. Daher wird darauf hingewiesen, auf derartige Schreiben äußerst sensibel zu reagieren und sich bei Ungereimtheiten an die Polizeiinspektion Saale-Orla oder an die nächste zuständige Polizeidienststelle zu wenden. Auf keinen Fall sollten derartige Verträge voreilig unterschrieben werden, warnt die Polizei.