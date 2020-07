Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wollfäden statt Pinselstriche im Bad Lobensteiner Neuen Schloss

Mit einem nicht ganz alltäglichen Material gestaltet Barbara Haubold aus Mülsen (Sachsen) ihre Bilder. Landschaften und Impressionen verewigt die Künstlerin nicht mit Farbe und Pinsel auf der Leinwand, sondern mit der Wolle von Merino-Schafen. Ihre Ausstellung im Bad Lobensteiner Neuen Schloss ist ab Freitag, 17. Juli, für Interessierte geöffnet.

Von weitem sehen die Bilder aus, wie mit dem Pinsel gemalt. Doch wer näher herantritt, erkennt, dass statt feiner Pinselstriche Wollfäden sich zu einer afrikanischen Landschaft formen. Die 71-Jährige beschäftigt sich seit ihrer Jugend mit der Malerei. 2009 lernte Barbara Haubold den Umgang mit der Merino-Wolle während eines Kur-Aufenthaltes kennen und lieben. Seitdem bannt sie ihre Reise-Eindrücke mit diesem ungewöhnlichen Material auf die Leinwand.

Millimeter-Arbeit beim Fixieren

Nicht nur Landschaften gestaltet die Künstlerin Barbara Haubold mit Wolle, sondern auch abstrakte Motive. Foto: Sophie Filipiak

Dabei ist das Malen mit Wolle um einiges komplizierter als mit normalen Farben. Die Fäden werden nicht auf den Untergrund aufgeklebt, nur der Druck der Glasplatte im Rahmen fixiert die Bilder. „Da kann auch mal etwas verrutschen“, erklärt die Künstlerin. Bei einer Nachbildung der Hände in dem bekannten Werk „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo musste sie oft die Glasplatte noch einmal entfernen und neu anfangen. „Der Daumen Adams ist immer wieder verzogen worden.“

35 Bilder sind ab Freitag im Neuen Schloss zu sehen. Die meisten bilden Urlaubsimpressionen der reiselustigen 71-Jährigen ab. Sei es der Blutmond, der über der Dresdner Frauenkirche aufgeht, oder ein Sonnenaufgang im Krüger-Nationalpark in Afrika – all das hat sie mit der bunten Wolle verewigt. Inspiration findet Barbara Haubold überall. „Mal ist es eine besonders gefärbte Merino-Wolle, mal ein schönes Foto aus dem Urlaub“, erläutert sie.

Workshop geplant

Ihr Arbeitsmaterial bestellt Barbara Haubold in verschiedenen Farben im Internet. „In Bastelläden bekomme ich nie die Menge, die ich für meine Bilder aber auch für Workshops brauche“, sagt sie. Denn sie bestellt die Merino-Wolle gleich kiloweise.

Seit 2010 stellt Barbara Haubold ihre besonderen Werke aus – meist in ihrer sächsischen Heimat. Aber auch in der Rathausgalerie in Schmölln waren ihre Bilder schon zu sehen. „Aber es ist das erste Mal, dass ich hier in Bad Lobenstein bin“, erklärt die Künstlerin. Daher will sie die Tage nutzen, um nicht nur ihre Ausstellung im Neuen Schloss vorzubereiten, sondern auch die Sehenswürdigkeiten in der Region zu besuchen.

Die Ausstellung ist bis zum 20. September im Neuen Schloss zu sehen. Angedacht ist auch ein Workshop, in dem Barbara Haubold ihr Wissen über die Malerei mit Merino-Wolle an Interessierte weitergeben will. Der genau Termin wird noch bekannt gegeben.

Öffnungszeiten des Neuen Schlosses: Dienstag 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie Freitag 9 bis 12 Uhr. Am Sonntag, 13. September, ist die Ausstellung ebenfalls geöffnet.