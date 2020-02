Drei Millionen Euro an Fördermitteln stehen für den Neubau der Einrichtung in Aussicht.

Drei Millionen Euro an Fördermitteln stehen für den Neubau der Einrichtung in Aussicht

Wurzbacher Grundschule in Investitionsprogramm aufgenommen

Eine gute Nachricht zum Wochenende aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft: Das Vorhaben zum Neubau einer Grundschule in Wurzbach mit einem Fördermittelbedarf von rund drei Millionen Euro wurde in das Schulinvestitionsprogramm des Freistaates aufgenommen.

„Wir freuen uns sehr über diese Nachricht aus Erfurt“, teilte Landrat Thomas Fügmann (CDU) am Freitag mit. „Die Kreisverwaltung wird jetzt, gemeinsam mit dem Kreistag und den zuständigen Ausschüssen, alles tun, um die entsprechenden qualifizierten Antragsunterlagen zu erarbeiten.“ Diese müssen nun neben dem Nachweis, dass entsprechende Haushaltsmittel des Landkreises zur Verfügung stehen, beim Ministerium eingereicht werden.

Die Gesamtkosten für einen Neubau belaufen sich laut einer ersten Kostenschätzung auf rund vier Millionen Euro. Davon werden rund drei Millionen durch die Fördermittel des Schulinvestitionsprogramms abgedeckt. Der verbliebene Rest muss der Landkreis selbst aus Haushaltsmitteln aufbringen

Das Ministerium weist in seiner Mitteilung an das Landratsamt darauf hin, dass der von den Schulträgern in Thüringen insgesamt angemeldete Fördermittelbedarf um ein Mehrfaches über den verfügbaren haushaltsrechtlichen Ermächtigungen lag. Daher wurde im Rahmen der Programmaufstellung eine Auswahlentscheidung getroffen.

Bei diesem Auswahlverfahren spielten mehrere Kriterien eine Rolle: Beispielsweise die Prioritätensetzung der Schulträger, zeitliche Verfügbarkeit von Fördermitteln, Projektinhalt, prognostizierte Schülerzahlenentwicklung, Barrierefreiheit und Inklusionseignung sowie verbleibender Investitionsbedarf. Außerdem sei eine Abstimmung mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erfolgt.

Im September 2019 hatte der Kreistag des Saale-Orla-Kreises einen Grundsatzbeschluss zum Neubau der Grundschule mit Hort in Wurzbach gefasst. „Mit Blick auf die kommenden Schuljahre ist davon auszugehen, dass die bestehende Grundschule Wurzbach weiter an ihre Kapazitätsgrenze kommen wird“, teilte das Landratsamt mit.

Das derzeitige Schulgebäude befinde sich zudem in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Insbesondere die gesamte elektrische Anlage, die Heizung und der Brandschutz verlangen Investitionen. Die Schule biete derzeit auch keinen Entfaltungsspielraum, um den zumindest mittelfristig steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Außerdem sei eine Barrierefreiheit, beispielsweise durch einen Aufzug und Behinderten-WC, nicht gegeben.

Vorgesehen ist eine ein- bis anderthalbzügige Grundschule, was vier Klassen- und vier Horträume oder sechs Klassen- und zwei Horträume bedeute. Die Gestaltung der Räume in dem möglichen eingeschossigen Bau solle durch verschiebbare Wände flexibel sein, hieß es damals in Kreistag. Auch der geeignete Standort war schnell gefunden: in unmittelbarer Nähe der jetzigen Grundschule auf dem Festplatz.

Aber bereits im Januar diesen Jahres verschob der Kreistag in seiner Sitzung den Neubau der Grundschule Wurzbach um ein Jahr. Bezüglich des Haushaltes 2020 hatte die CDU-Kreistagsfraktion ein Maßnahmenpaket eingebracht, mit dem in der Kreisverwaltung 1,12 Millionen Euro eingespart werden sollen, um die Kreisumlage zu senken. Dem Rotstift fiel auch der geplante Neubau der Grundschule zum Opfer.

Nachdem nun das Projekt in das Schulinvestitionsprogramm des Freistaates aufgenommen wird, sind die Karten neu gemischt. „Ein genauer Zeitablauf steht aber noch nicht fest“, hieß es am Freitag von Seiten des Landratsamtes. Zunächst müssen die Unterlagen eingereicht werden, erst dann könne mit der weiteren Planung begonnen werden.