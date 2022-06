Wutanfall: Frau traktiert in Crispendorf mit Besen ein Auto

Crispendorf/Friesau Mopedbesatzung stürzt nahe des Bahnhofs Friesau beim Abbiegen.

Montagabend kam es in Crispendorf zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Leidtragend war am Ende ein Auto, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Denn wie sich am Einsatzort für die herbeigeeilte Polizei zeigte, schlug die 31-jährige Frau bei dem Streit mit einem Besen auf einen geparkten Pkw ein und beschädigte diesen dadurch. Der durchgeführte Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Es wurde eine entsprechende Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt am Montag gegen 18.30 Uhr die Besatzung eines Mopeds, das in der Nähe der Kreuzung Bahnhof Friesau gestürzt war. Laut Mitteilung der Polizei wollte die 15-jährige Fahrerin aus Richtung Zoppoten kommend nach rechts auf die Straße in Richtung Remptendorf abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Kleinkraftrad und stürzte. Sowohl die Fahrerin als auch die 15-jährige Sozia erlitten leichte Verletzungen.