Zaun an Kindertagesstätte in Hirschberg zerstört

Hirschberg. Unbekannte zerschneiden den Maschendrahtzaun an einer Kita in Hirschberg. Die Polizei sucht Hinweise.

Am gestrigen Tag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass vermutlich Unbekannte in den letzten Tagen den Zaun einer Kindertagesstätte in der Friedrich-Fröbel-Straße in Hirschberg beschädigt haben. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass an dem Maschendrahtzaun der Spahndraht zerschnitten und anschließend der Zaun niedergedrückt wurde.

Hinweise auf einen Einbruch in das Gebäude ergaben sich nicht. Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurden gefertigt. Personen, die Hinweise zu den Verursachern der Beschädigungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.