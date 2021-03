Fabian Kahl, hier bei einer Lesung in Schleiz, hat durch die ZDF-Sendung "Bares für Rares" eine große Fangemeinde.

Cafés und Einzelhandelsgeschäfte geschlossen, wochenlange Kontaktbeschränkungen, Schulen und Kindergärten lediglich im Notbetrieb – den Bürgern wurde in den vergangenen Monaten einiges an Entbehrungen abverlangt, um bei der Coronapandemie keinen Kontrollverlust zu erleiden. Eine übergroße Mehrheit hat die Verordnungen respektiert, um sich und andere zu schützen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel die Schlossherren in Brandenstein.