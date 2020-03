Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zellstoffproduktion in Blankenstein unter Volllast

Die Zellstoff- und Papierfabrik in Blankenstein ist mit knapp 400 Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber im Saale-Orla-Kreis. Im vorigen Jahr wurden über 352.000 Tonnen Zellstoff produziert, der unter anderem als Ausgangsstoff für die Herstellung von Toilettenpapier dient. Da aus unerklärlichen Gründen mit dem Auftauchen der ersten Corona-Fälle in Deutschland dieser Hygieneartikel zu den meistgekauften Waren gehört, sprachen wir mit dem Geschäftsführer von Mercer Rosenthal, Leonhard Nossol, darüber, was sich in Zeiten der Pandemie für sein Unternehmen geändert hat.

Herr Nossol, ist es bereits in der Zellstoffproduktion zu spüren, dass der Verkauf von Toilettenpapier sprunghaft ansteigt? Wir fahren unser Werk mit Vollauslastung; mehr geht nicht. Die Nachfrage ist gut, und – soweit wir es speziell von den Kunden hören, die Hygieneprodukte herstellen – fahren sie auch mit voller Auslastung ihrer Kapazitäten. Die erhöhte Nachfrage im Bereich Toilettenpapier ist sicher nur vorübergehend. Hier werden private Lagerbestände angelegt. Dass der Verbrauch selbst so stark ansteigt, wie man es aus den erhöhten Verkaufszahlen schließen müsste, ist nicht wahrscheinlich. Gab es möglicherweise schon Anfragen an die ZPR in Blankenstein, ob der Direktverkauf von Zellstoff möglich ist? Solche Anfragen haben wir nicht, das wäre auch sinnlos. Unser Produkt ist nur für Papierfabriken einsetzbar. Unser Zellstoff hat ein Flächengewicht von etwa 900 Gramm pro Quadratmeter, Papier liegt bei 80 und bei Tissue- und Toilettenpapier geht man bis auf 16 Gramm pro Quadratmeter herunter, um die gewünschte Flexibilität und Weichheit zu erreichen. Die Hersteller von Hygieneprodukten kaufen unseren Zellstoff, lösen ihn zunächst auf und erzeugen dann die vom Endkunden gewünschten Produkte. Leonhard Nossol, Geschäftsführer der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal. Foto: Peter Hagen Läuft die Zulieferung von Holz und anderen Rohstoffen in gewohntem Maße oder gibt es zeitliche Verzögerungen beispielsweise durch Grenzabfertigungen? Bislang laufen die meisten Lieferketten erstaunlich gut. Kurzzeitig gab es Probleme bei Zulieferungen aus Tschechien und Polen durch zeitliche Verzögerungen aufgrund von Grenzabfertigungen und -kontrollen. Diese sind aber mittlerweile behoben. Bei einzelnen Relationen in Richtung Süden gab es Bedenken von Transportunternehmen, dass man vielleicht nicht wieder zurückkäme nach Deutschland. Wie wird im Unternehmen auf die aktuelle Situation reagiert? Können vereinzelte Tätigkeiten ins Homeoffice gegeben werden, welche besonderen Schutzmaßnahmen gibt es möglicherweise für die Mitarbeiter in der Produktion? Die zunächst aufgetretene Problematik gab es bei den Eltern von Kindern, die plötzlich tagsüber zu Hause bleiben mussten. Wir haben für diese Eltern eine Vielzahl individueller Lösungen gefunden. Etwa 20 unserer 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Homeoffice machen. Das sind im wesentlichen Angestellte im Verwaltungsbereich. Bei anderen konnten individuelle Lösungen bei der Arbeitszeitgestaltung gefunden werden. Bei Rückkehrern aus Krisengebieten bestehen wir auf 14 Tage Karenz nach Rückkehr, bis sie wieder im Unternehmen arbeiten können. Weiterhin wurde eingeführt: Desinfektionsspender an den Arbeitsplätzen, auf Toiletten und in der Kantine; Abstand bei Besprechungen; Händeschütteln verboten; Umstellung von Besprechungen auf Telefonkonferenz, Web-Konferenz und Videokonferenz; Unterlassen von Dienstreisen und das Verschieben von Weiterbildungen. Durch die sich ständig ändernde Rechtslage kommen fast täglich neue Maßnahmen hinzu. Für den 27. Juni ist in diesem Jahr wieder der stets sehr beliebte Tag der offenen Tür in der ZPR vorgesehen gewesen. Bleibt dieser Termin vorerst in der Planung? Die meisten staatlich angeordneten Maßnahmen gehen bis zum 20. oder 19. April. Sollte sich abzeichnen, dass diese Frist ausreichend ist, um der Pandemie zu begegnen, kann auch Rosenthal wieder zur Normalität zurückkehren und vorgesehene Veranstaltungen wie geplant durchführen. Sollte sich andererseits herausstellen, dass die Maßnahmen zur Krisenbewältigung auch weiterhin durchgeführt werden müssen, wird auch Rosenthal seine Pläne und Vorhaben entsprechend anpassen.