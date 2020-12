Zusätzliche Einschränkungen für Saale-Orla-Kreis werden geprüft

Während die Zuwachsraten bei den Corona-Fallzahlen auf Bundesebene mehr oder weniger stagnieren, steuert der Saale-Orla-Kreis beim Infektionsgeschehen auf ein neues Level zu. Das teilte am Donnerstag das Landratsamt mit. So wurden dem Gesundheitsamt 80 Neuinfektionen bekannt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

Aufgrund der verschiedenen Meldezeitpunkte ist ein Großteil der Daten noch nicht in der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Instituts für Donnerstag eingepflegt, heißt es weiter. Dort ist der Landkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 194,2 knapp unter dem Risikowert von 200 gelistet. „Wir beobachten mehrere schlimme Ausbruchsgeschehen, die uns zunehmend entgleiten“, hält Amtsarzt Torsten Bossert fest. „Ob 20 Fälle mehr oder weniger spielt keine Rolle. Wir sind ein Brennpunkt.“

Mehr als 30 Neuinfektionen in Behinderteneinrichtungen in Gefell und Stelzen

Große Probleme bereiten vor allem Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen, die sich durch deren nahezu flächendeckendes Auftreten kaum noch bändigen lassen. „Positivbefunde bei Beschäftigten und Quarantänemaßnahmen führen teilweise zu erheblichem Personalmangel. Mindestens drei Heime im Landkreis sind von der Schließung bedroht“, verdeutlicht Torsten Bossert. Besonders dynamisch scheine sich das Coronavirus in Behinderteneinrichtungen in Gefell und Stelzen ausgebreitet zu haben, auf die sich allein mehr als 30 Neuinfektionen zurückführen lassen.

Weitere Testreihen werden derzeit noch ausgewertet, so dass die Zahlen weiter ansteigen dürften. „Aber auch innerhalb der Bevölkerung nehmen die Infektionen täglich zu“, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Neben den Fällen in Gefell und Stelzen sind Schleiz (11) und die Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte (10) am stärksten betroffen. Vermehrte Positivbefunde lassen sich aber auch Hirschberg (5), Pößneck (4) und Saalburg-Ebersdorf (4) zuordnen.

Bundeswehr soll auch im kommenden Jahr unterstützen

„Wir arbeiten zwölf Stunden am Tag und die Wochenenden durch und schaffen die Abarbeitung der Fälle trotzdem nicht mehr“, schildert der Amtsarzt den Arbeitsalltag des Gesundheitsamtes. Um der Pandemie wieder irgendwann Herr zu werden, wurde nun der Hilfeleistungsantrag bei der Bundeswehr erneuert, um auch noch im kommenden Jahr auf die Unterstützung bauen zu können. Auch eine Verschärfung der Corona-Regeln über die Vorgaben des Landes Thüringen hinaus steht im Raum. Da sich die enorme Steigerung dem lokalen Ausbruchsgeschehen in Gefell und Stelzen zuordnen lässt, sieht das Landratsamt zunächst von zusätzlichen Einschränkungen im Saale-Orla-Kreis ab. Je nach Entwicklung der kommenden Tage könne sich das aber zeitnah ändern.