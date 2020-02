Zwischen Konfettiregen und Kamelle

Mehrere Hundert Zuschauer hatten sich am Samstagnachmittag in Wurzbach versammelt. Die einen in mal mehr mal weniger fantasievollen Kostümen, die anderen hatten Einkaufstüten und Korbe mitgebracht. Eines hatten sie aber alle gemeinsam: Sie warteten auf den Beginn des Faschingsumzuges in Wurzbach.

Die Straßen an diesem Nachmittag waren weiß bestäubt. Aber nicht vom Schnee – dafür war es zu warm – sondern von Konfettiregen, den die Besatzungen der Motivwagen des Faschingsumzug auf der Strecke verteilten. Dazwischen fanden sich Bonbons, Schokoladentäfelchen oder Gummibärchentüten. Und für diese verteilten Süßigkeiten waren auch die Tüten und Körbe gedacht, die viele Zuschauer dabei hatten. Denn bei der Menge, die beim Umzug verteilt wurde, brauchte man jede zur Verfügung stehende Tragemöglichkeit.

In dieser Faschingssaison hat Daniela Meinicke das Amt des Zugmarschalls der Karnevalsgesellschaft Grün-Gold Wurzbach übernommen. Ihr Vorgänger Hartmut Lipfert hatte das Amt 30 Jahre inne. Foto: Sophie Filipiak

Wie es Tradition ist, begann der Tross sich gegen 14.11 Uhr am Wurzbacher Hammersaal in Bewegung zu setzen. An der Spitze marschierte erstmals Daniela Meinicke, der neue Zugmarschall der Karnevalsgesellschaft Grün-Gold in Wurzbach. Mit ihrer roten Uniform stach sie aus der Masse der Wurzbacher Narren heraus. Sie übernahm zu Beginn der aktuellen Faschingssaison das Amt von ihrem Vorgänger Hartmut Lipfert. „Dann trage ich eben wieder Grün-Gold statt rot“, erklärte er am Sonnabend. „Ich bin nicht traurig darüber.“

Kein Motivwagen glich dem anderen. Den Beginn des Umzuges bildete wie in jedem Jahr die Abteilung der Karnevalsgesellschaft Grün-Gold. Aber auch verschiedene Gruppen des Vereins waren mit eigenen Fahrzeugen unterwegs. Politische Seitenhiebe konnten sich beispielsweise die Dorfteichlümmel nicht verkneifen. Aber auch befreundete Faschingsvereine waren am Umzug beteiligt. So wetteiferten unter anderem die Delegationen aus Bad Lobenstein, Remptendorf und Lehesten, wer am lautesten die Straßen der Sormitzstadt mit Musik erfüllen kann.

Bevor aber der Umzug am Nachmittag begann, stürmte die Karnevalsgesellschaft Grün-Gold am Mittag das Rathaus der Stadt. Dafür musste die Stadtgarde jedoch den Schlüssel zum Rathaus finden, der versteckt in einem der zahlreichen Luftballons lag, die im Eingangsbereich verteilt waren. Da in dieser Saison kein Prinzenpaar gefunden wurde, wich man von der Tradition etwas ab und versammelte sich im Sitzungszimmer zu einem Umtrunk.

Viele der Wurzbacher Narren werden sicherlich erst am Sonntagmorgen in ihre Betten gefallen sein. Denn den Abschluss des Sonnabends bildete die fünfte und letzte Gala dieser Saison im Hammersaal. Zum letzten Mal wurde das Programm unter dem diesjährigen Motto „Fasching voller Nostalgie – das gabs in Tupfenbach noch nie“ gefeiert.

