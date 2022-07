15 Hektar Feld bei Ershausen in Flammen

Ershausen. 60 Feuerwehrleute kämpfen bei einem Flächenbrand auf einem Feld im Eichsfeld stundenlang gegen das Feuer.

Gegen 17 Uhr brach am Montag im Eichsfeld zwischen Ershausen und Krombach ein Flächenbrand auf einem Feld aus. Zahlreiche Notrufe erreichten die Leitstelle. Die Rauchsäule war weithin zu sehen, sogar von Eschwege und Großbodungen aus. Rund 60 Feuerwehrleute eilten zur Einsatzstelle. Wie es von der Feuerwehr Ershausen heißt, standen etwa 15 Hektar Feld in Flammen. Die Wehren Ershausen, Geismar, Martinfeld, Großbartloff und Wachstedt wurden von den Stützpunktwehren Dingelstädt und Heiligenstadt mit jeweils einem Großtanker unterstützt. Die hessischen Kollegen aus Eschwege eilten ebenfalls mit einem Löschzug zu Hilfe. Nach drei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Bereits am Sonntag hatte es einen Flächenbrand über zehn Hektar bei Steinbach nahe der Wallfahrtskapelle Etzelsbach gegeben.