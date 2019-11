Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auto kollidiert mit Pferd

Ein Opel fuhr am Mittwoch auf der Landstraße aus Richtung Gerbershausen in Richtung Hohengandern (Landkreis Eichsfeld). Kurz vorm Ortseingang liefen plötzlich zwei Pferde auf die Fahrbahn. Die 57-jährige Autofahrerin konnte, trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht verhindern, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Crash trug sie leichte Verletzungen davon. Die Tiere flüchteten nach dem Unfall, konnten jedoch wenig später eingefangen werden. Das verletzte Pferd kam in eine Tierklinik, so die Polizei weiter. Der Opel musste abgeschleppt und die Straße zwischenzeitlich gesperrt werden.