Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Heiligenstadt ziehen drei Bäume um

Umsetzen statt umholzen – das dachte man sich bei der Kommunalen Wohnungsgesellschaft in Heiligenstadt und beauftragte eine Spezialfirma, um zwei Bäume auf den neu geschaffenen Mieterparkplatz hinter das Haus in der Wilhelmstraße 26 umzusetzen. „Damit wird ein Fällen dieser Bäume im Rahmen der Bauarbeiten an der Wilhelmstraße vermieden“, sagt Geschäftsführer Thomas Simon. Eine große Linde und eine Kugelesche wechselten also den Platz. Und auch eine Linde vom Jüdenhof zieht um, steht künftig im Außenbereich der Kowo-Wohnanlage in der Jakobistraße. Die ganze Aktion ließ sich die Gesellschaft rund 18.000 Euro kosten. „Ausschlaggebend war für uns, dass wir einen Beitrag leisten, möglichst viele Bäume in der Innenstadt zu retten. Gerade große sind wichtig für ein gutes Mikroklima. Und rund 30 Jahre sind für einen Baum noch kein Alter“, so Simon, der hofft, dass es Nachahmer gibt, die der Idee folgen.