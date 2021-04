Eine S 51 wurde in Heiligenstadt gestohlen.

Moped S 51 in Heiligenstadt gestohlen

Heiligenstadt Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls.

Diebe haben aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße in Heiligenstadt eine Simson S 51 gestohlen. Das berichtete die Polizei vor wenigen Tagen. Jetzt liegt ein Bild des gestohlenen Fahrzeuges vor. Wer erkennt das Moped und kann Angaben zu dessen verbleib machen? Wer hat möglicherweise den Diebstahl bemerkt? Der Tank ist schwarz mit schwarzen Seitendeckel versehen. Auffällig sind die eloxierten, besonders beschichteten Felgen. Der Schaden wird auf rund1800 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03605/6510, entgegen.