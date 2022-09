Radfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw im Eichsfeld

Breitenworbis. Bei einem Unfall ist im Eichsfeld eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Das ist bisher bekannt.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in Breitenworbis (Eichsfeld). Wie die Polizei mitteilte, war es kurz nach 10 Uhr in der Straße der Demokratie zu einem Zusammenstoß einer Radfahrerin und eines Lkw gekommen.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, bei dem die 67-jährige Radfahrerin ums Leben kam, müsse noch ermittelt werden. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme hinzugezogen.

Bis etwa 15 Uhr kam es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

