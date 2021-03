Einbruch in Tankstelle im Wartburgkreis – Unbekannte erbeuten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro

Zwischen Dienstagabend 17.30 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr wurde in der Straße "An der Zehnt" in Dermbach (Wartburgkreis) in eine Tankstelle eingebrochen. Der oder die Täter brachen laut Polizei zuerst ein Stahltor an der Rückseite des Geländes der Tankstelle auf und öffneten danach an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster, um ins Innere zu gelangen.

Aus der Tankstelle seien größere Mengen Zigaretten im Wert von circa 9.000 Euro gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695- 551 0 entgegen.

