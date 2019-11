Der neue Steg in den Eisenacher Prinzenteich wird montiert. Das große Gerüstteil wird per Kran an Ort und Stelle gehoben.

Steg in den Prinzenteich wird gebaut

Mit einem großen Kran rückte eine Baufirma am Donnerstag an, um ein schweres Metallteil für den Steg in den Eisenacher Prinzenteich an Ort und Stelle zu bringen. Bis Ende nächster, Anfang übernächster Woche werden sie brauchen, schätzen die Bauleute ein, um soweit fertig zu sein, dass das Wasser wieder in den Teich eingelassen werden kann.