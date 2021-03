Weitere Schulöffnungen in Eisenach

Weil die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz in den vergangen Tagen stabil unter dem Wert 100 gelegen hat, kann die Stadt Eisenach ab dem 11. März die Schulen weiter öffnen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.

Somit können ab morgen die höheren Klassenstufen (ab Klassenstufe 7) in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. Eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet entweder Unterricht in festen Gruppen oder mit Abstandsgebot (das heißt in kleineren Gruppen im Wechsel). Die Schulen treffen diese Regelungen in Eigenregie.

Das Staatliche Schulamt Westthüringen hat die entsprechenden Schulen der Stadt Eisenach über die weitergehenden Öffnungen bereits informiert.