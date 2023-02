15 Welpen vom Tierheim Eisenberg suchen bald ein Zuhause

Eisenberg. Bei einem Großnotfall des Veterinäramts Gera nahm das Tierheim Eisenberg drei Hunde bei sich auf. Zwei davon waren trächtig und gebaren 15 Welpen.

Anfang des Jahres hat das Veterinäramt Gera 21 Hunde in Obhut genommen, die zuvor schlecht von ihrem Besitzer gehalten wurden. Die Hunde lebten nicht im Haus bei dem Besitzer, sondern allesamt in einer Scheune und sorgten immer wieder für Ärger, da sie immer wieder ausbrachen und das Geflügel der umliegenden Anwohner rissen. Damit ist nun Schluss – auch zum Wohle der Hunde. Die Tiere waren in einem miserablen Zustand. Auch wenn sie nicht untergewichtig waren und normales Gewicht hatten, so war ihr Fell dennoch stumpf und struppig durch die Fütterung mit menschlichen Essensabfällen, die nicht geeignet sind für eine gesunde Ernährung von Hunden. Richtiges Hundefutter kannten die Tiere bis dahin nicht. Die Haltung in der Scheune ohne Anschluss an Menschen und ohne Auslauf war ebenfalls tierschutzrelevant. Zudem waren die Tiere von Milben, Zecken und Flöhen befallen und mussten behandelt werden. Das Tierheim Eisenberg nahm sich drei der 21 Hunde an. Ein Rüde hat ein Nabelbruch und dazu noch einen nicht abgestiegenen Hoden, was mithilfe einer Operation noch korrigiert werden muss. Bei den beiden anderen Hunden handelt es sich um Hündinnen, die beide bereits trächtig ins Tierheim kamen. Sie wurden Molly und Luzy getauft. Dort bekamen sie einmal sieben und einmal acht Welpen. Den Hündinnen geht es trotz der vorigen schlechten Haltung und der mangelhaften Ernährung gut. Die Hündinnen und die Welpen sind derzeit nicht im Tierheim Eisenberg untergebracht, sondern bei einer privaten Pflegestelle in Stadtroda, die sich intensiv um die Hunde kümmert, sie verpflegt und im regelmäßigen Austausch mit dem Tierheim Eisenberg steht. Noch sind die Welpen klein und brauchen ihre Mütter. Wenn sie alt genug sind, können die 15 Welpen an verantwortungsvolle neue Besitzer vermittelt werden.