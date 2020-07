Die Polizei in Eisenberg ermittelt derzeit unter anderem gegen einen 16-Jährigen wegen Körperverletzung. Symbolfoto

Eisenberg. In Eisenberg hat am Donnerstagnachmittag ein 16-Jähriger mit einem Skateboard auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen.

16-Jähriger schlägt im Streit mit Skateboard zu

Nach Angaben der Polizei führte eine Auseinandersetzung zwischen den beiden 16 Jahre alten Jugendlichen am Donnerstagnachmittag auf der Skaterbahn in Eisenberg zu der Tat. In der weiteren Folge riss der eine seinem Gegenüber das Skateboard aus der Hand und schlug damit im Anschluss auf ihn ein.

Der Geschlagene musste daraufhin medizinisch versorgt werden. Den 16-jährigen polizeibekannten Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.