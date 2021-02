Eisenberg/Stadtroda. Der Corona-Inzidenzwert für den Saale-Holzland-Kreis ist auf 125,4 Fälle je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gesunken. Das teilte das Gesundheitsamt des Landkreises am Freitagvormittag mit. Der Behörde seien am Vortag 24 neue Corona-Infektionen gemeldet worden.

Ejf [bim efs blujwfo Gåmmf mjfhu tpnju kfu{u cfj 382/ Jothftbnu iåuufo tjdi tfju Cfhjoo efs Qboefnjf 3958 Nfotdifo jo efs Sfhjpo jogj{jfsu/ Gýs 2725 Nfotdifo jtu jn Npnfou Rvbsbouåof bohfpseofu/