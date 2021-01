2500 Euro für neuen Spielplatz im Tiergarten Eisenberg

Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter nimmt den Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro aus der Weihnachtsspendenaktion der Volksbank Eisenberg in Empfang.

Natürlich mit Abstand und Maske fand am Freitagvormittag die Spendenübergabe der Volksbank Eisenberg an Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter statt. Die Bank hatte für ihre traditionelle Weihnachtsspendenaktion den Tiergarten ausgewählt, da er in der Region ein beliebtes Ausflugsziel für jede Generation ist. Und auch wenn aufgrund der aktuellen Pandemiesituation deutlich weniger Kunden die Bankfilialen besuchen und der übliche Kuchenbasar für die Spendensammlung coronabedingt ausfallen musste, sind beachtliche 2067 Euro an Kundenspenden eingegangen. Erstmals hätten viele Kunden die Möglichkeit der Onlinespende genutzt. Die Volksbank Eisenberg gab weitere 433 Euro dazu, so dass schlussendlich runde 2500 Euro auf dem Spendenscheck standen.

"Wer den Tiergarten regelmäßig besucht, der weiß, dass am Spielplatz dringend Handlungsbedarf besteht", meinte Mathias Wiesenhütter. Nicht nur optisch sei der Spielplatz in die Jahre gekommen, auch die Sicherheit der Kinder müsse stets gewährleistet sein. Nun sollen die bisherigen Spielgeräte durch eine Kletterkombination und eine Kinderrutsche aus Recycling-Kunststoff ersetzt werden. Rund 24.000 Euro würden dafür benötigt. Daher sei die Spende der Volksbank und ihrer Kunden sehr willkommen. Nun hofft Wiesenhütter auf die bei der Stadt Eisenberg beantragten Mittel aus der Infrastrukturpauschale, um das Projekt Spielplatz, auch mit Eigenmitteln des Tiergarten-Fördervereins, so schnell wie möglich umsetzen zu können.