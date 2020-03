Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

40 Maibaumsetzer nicht mehr unter Quarantäne

Reichenbach. Entwarnung für die 40 Maibaumsetzer aus Reichenbach. Die Quarantäne, unter die das Gesundheitsamt die Burschen stellte, ist seit Sonnabend vorüber. Es hat sich kein anderer angesteckt“, sagte Jörg Petermann, Vorsitzender der Burschen.

In der Öffentlichkeit war das infizierte Vereinsmitglied in den vergangenen Tagen Anfeindungen ausgesetzt. Ihm wurde unverantwortliches Handeln vorgeworfen. Petermann stellte sich schützend vor den Mann: „Diese Vorwürfe können wir absolut nicht vollziehen. Wenn er die Symptome schon am Freitag gespürt hätte, wäre er der Versammlung fern geblieben“, sagte der Vereinschef.

Dem Kranken, bei dem am 8. März leichte Symptome auftraten und dessen Befund am 12. März vorlag, geht es ebenfalls wieder besser. Er hat in seinem familiären Umkreis niemand angesteckt.

Voraus gegangen war die Vereinsversammlung am 6. März im Bürgersaal in Reichenbach. Da war der Mann, der am 3. März aus Österreich zurück kam, laut Petermann beschwerdefrei und „kerngesund“. Am Montag, 9. März, nahm er Kontakt mit seinem Hausarzt in Hermsdorf auf. „Ihm wurden ohne jeglichen Kontakt zum Wartezimmer zwei Abstriche genommen“, sagte Petermann.

Der Hausarzt in Hermsdorf, der ab 9. März ebenfalls unter Quarantäne stand, darf seine Praxis ab Dienstag, 24. März, wieder öffnen.

Seit Sonnabend herrscht unter den Maibaumsetzern wieder eine gewisse Normalität. Am Sonntagvormittag traf sich der Vorstand zu einer kurzen Absprache – unter freiem Himmel. „Wir waren uns schnell einig. In der jetzigen Situation ist es illusorisch, Veranstaltungen zu organisieren. Wir werden im Mai keinen Maibaum setzen.“

Ob die Traditionsveranstaltung für 2020 komplett abgesagt wird, dazu wollte er sich nicht festlegen. „Unter Normalbedingungen brauchen wir drei Monate Planungssicherheit. Das verlangt aber öffentliche Freigaben gemäß des Infektionsschutzgesetzes und der Verordnungen der Regierung.“ Der Vorstand wird die Situation monatlich neu bewerten.

Sollte also 2020 überhaupt ein Fest organisiert werden, dann in einem deutlich kleineren Rahmen.

Auf eine geschmückte Fichte muss Reichenbach aber nicht verzichten, „das kann ich versprechen“.

Auch Petermann musste zwei Wochen in Quarantäne. „Es war eine unwirkliche Zeit. Ich habe jeden Tag in meinen Körper hinein gehört. Wir haben uns über Telefonkonferenzen verständigt. Man macht man sich viele Gedanken über Corona.“