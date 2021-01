80 neue Corona-Fälle im Saale-Holzland

Eisenberg/Stadtroda. Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Samstagnachmittag das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen beziffert. Demnach wurden am Freitag und am Samstag insgesamt 80 neue Fälle im Landkreis bestätigt.

Weitere Informationen gab die Behörde nicht an die Öffentlichkeit, aber laut Thüringer Gesundheitsministerium liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis im Moment bei 324,3 Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit Beginn der Pandemie Infizierten müsste aktuell bei 2182 Menschen liegen. red/ms