90er Fasching: Klosterlausnitzer Karnevalisten wissen zu feiern

Sie können es immer noch: Den Lausnitzer Holzlandfasching zu einem echten Höhepunkt zu machen, fällt den Klosterlausnitzern offensichtlich von Jahr zu Jahr leichter. Mit befreundeten Faschingsvereinen aus Stadtroda, Meusebach und Jena legten sie mit dem Auftakt am Sonnabend den Grundstein für eine erfolgreiche 59. Session.

Getreu dem Motto „90er Fasching seid dabei, mit Technobeat und Arschgeweih“ stellte das Team um Präsident Steffen Rahn ein abwechslungsreiches und stimmiges Programm zusammen. Mit den Tanzmäusen beginnend, die übrigens von Nicky Hoffmann trainiert werden, und anschließend mit den Candy Girls, sorgte der Gastgeber für ordentlichen Schwung auf der Bühne. Letztere werden angeleitet von Melanie Kluge und Sandra Stangenberger. Dem konnte sich auch das Publikum nicht entziehen.

Schwarzkittel und Straßenbau dürfen in der Bütt nicht fehlen

Zwischendurch stellte Moderator Peter Welz das neue Prinzenpaar, Roxana I. und Richard I., dem geneigten Publikum vor. In der Bütt legte später Michael Ott mit seinem Prolog die Messlatte hoch. Tagesaktuelle Themen aus Erfurt und Bad Klosterlausnitz griff er auf und legte dabei besonders Wert auf Lokalkolorit. Der Schwarzkittelbesuch im Kurpark durfte da genauso wenig fehlen wie der langwierige Straßenbau in der Gemeinde. „Ich möchte über etwas reden, was andere nicht aufgreifen, Themen anschneiden, die die Leute hier betreffen. Die hohe Politik ist mir in diesem Zusammenhang nicht so wichtig“, sagte er später.

Mit den Tarzans und dem zweiten Auftritt der Candy Girls folgten weitere Höhepunkte. Aus der Bütt heraus berichtete Philipp Raschke von seinem (Lebens-) Wandel. Nunmehr als Dreißigjähriger ändere sich vieles im und am Körper. Der Alkoholkonsum müsse allmählich eingeschränkt werden, zu Hause helfe „dumm stellen“ nur noch bedingt und die eigene Frau habe das Sagen. „Man ist eben keine zwanzig mehr.“ Im Saal kam Raschke damit ebenso gut an, wie zuvor Michael Ott.

Comeback für die Rock-Hühner und viel Applaus für den „Diesel-Song“

Mit dem Lausnitzer Dreigestirn (trainiert von Diana Theil) und dem Comeback der Rock-Hühner standen die nächsten Tänze an. „Nach drei Jahren Pause sind die Rock-Hühner zurück und wollen auch im kommenden Jahr zum 60. dabei sein“, freute sich Peter Welz.

Für viele Besucher der Höhepunkt schlechthin, für andere „nur“ einer von vielen guten Beiträgen, betraten die Lausnitzer Elferratssänger die Bühne. Deren Musik brachte das Blut der Gäste in Wallung. Besonders der „Diesel-Song“ kam gut an, musste als Zugabe erneut gespielt werden. Schlussendlich rockten die Tarzans, die übrigens von Tanja Klauer, Sina Hecht und Sandra Stangenberger trainiert werden, den Saal. Lobend, weil oftmals beinahe vergessen, erwähnte Moderator Peter Welz die Techniker Rico Spindler, Andre Kluge und Gabor Batsch sowie die Bühnenarbeiter Andreas Strobel und Uwe Kumbach.

Der Holzlandfasching in Bad Klosterlausnitz wird am Sonnabend, 22. Februar, um 19.11 Uhr mit einer weiteren Abendveranstaltung und am Sonntag, 23. Februar, um 15.11 Uhr mit dem Kinderfasching, jeweils im Holzlandsaal, fortgesetzt.