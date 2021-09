Abschlusskonzert zum Musiksommer Kraftsdorf

Kraftsdorf. In der Kraftsdorfer Kirche gastiert Cat Hentschelmann

Den Kraftsdorfer Musiksommer 2021 wird Cat Hentschelmann beschließen. Der Sänger und Geiger aus Gera wird musikalischer Gast im Abschlusskonzert am Sonntag, 26. September, um 17 Uhr in der St. Peter und Paul Kirche in Kraftsdorf sein.

Der Musiker wird Irish Folk und Weltmusik darbieten und damit das Gefühl der Grünen Insel und Musik aus aller Welt auf die Bühne und direkt ins Publikum bringen. In der Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf ist er längst kein Unbekannter mehr. Schon mehrfach trat er in den Kirchen zu Konzerten und in Gottesdiensten auf. Das evangelisch-lutherische Kirchspiel freut sich auch diesmal auf viele Gäste und weist auf die Hygieneregeln und das Tragen eines Mundschutzes hin.

Die Konzertkasse ist am Abend ab 16 Uhr geöffnet, wo die Tickets am Veranstaltungstag ausschließlich erhältlich sind.

